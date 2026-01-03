Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 08:32

Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год

Банки и магазины в России приняли около 500 тонн мелочи в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне в 2025 году в рамках ежегодной акции «Монетная неделя» сдали в магазины и банки около 500 тонн мелочи, или 487 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России. Всего с момента старта этой акций, которую успели провести уже пять раз, жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

Согласно информации ЦБ, вес сданной мелочи превысил 962 тонны. Это примерно столько же, сколько московский кассовый центр регулятора выдает банкам в течение года. «Монетная неделя» проводится дважды в год — весной и осенью, уточнили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что акции, облигации федерального займа, золото и паи фондов недвижимости станут самыми перспективными активами в 2026 году. Однако эффективность каждого инструмента будет зависеть от общего состояния экономики, динамики ключевой ставки и спроса на внутреннем финансовом рынке, отметили аналитики.

До этого стало известно, что с 1 января 2026 года для бюджетных операций в России доступен цифровой рубль. Новые правила вступили в силу по пункту 2 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Теперь цифровой рубль можно использовать для переводов бюджетных средств и выплат федеральным учреждениям.

деньги
Банк России
монеты
акции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный российский хоккеист установил необычный рекорд НХЛ
Волшебный напиток из клубники на самогоне — пошаговый рецепт
Житель Каракаса снял на видео первые удары ВВС США по городу
Украинцы начали угрожать экс-помощнице Байдена
Железнодорожное сообщение на Кубани восстановили после снегопадов
Спасательный круг для хозяйки: закуска «Пятиминутка» — если гости на пороге
Небо над Венесуэлой полностью закрыли после взрывов в столице
«Тяжело заканчиваются»: дети в РФ стали чаще болеть «взрослыми» недугами
Названа причина недоверия россиян к туристическим онлайн-сервисам
Появились кадры возможной десантной операции США в Венесуэле
Территория рядом с военной базой в Каракасе обесточена после взрывов
Элитных «Волков да Винчи» ВСУ «размазали» в Запорожье
Появились кадры мощных взрывов в столице Венесуэлы
Трамп поиздевался над губернатором Иллинойса
В Каракасе прогремели взрывы
Протесты в дружественной России стране переросли в беспорядки
Россиянам объяснили, могут ли уволить за сон на работе
Правительство России утвердило план индексации пенсий по старости
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «водоканалом»
В конгрессе фразой «доллар и нефть» разъяснили одну угрозу Трампа
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.