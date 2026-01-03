Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год Банки и магазины в России приняли около 500 тонн мелочи в 2025 году

Россияне в 2025 году в рамках ежегодной акции «Монетная неделя» сдали в магазины и банки около 500 тонн мелочи, или 487 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России. Всего с момента старта этой акций, которую успели провести уже пять раз, жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

Согласно информации ЦБ, вес сданной мелочи превысил 962 тонны. Это примерно столько же, сколько московский кассовый центр регулятора выдает банкам в течение года. «Монетная неделя» проводится дважды в год — весной и осенью, уточнили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что акции, облигации федерального займа, золото и паи фондов недвижимости станут самыми перспективными активами в 2026 году. Однако эффективность каждого инструмента будет зависеть от общего состояния экономики, динамики ключевой ставки и спроса на внутреннем финансовом рынке, отметили аналитики.

До этого стало известно, что с 1 января 2026 года для бюджетных операций в России доступен цифровой рубль. Новые правила вступили в силу по пункту 2 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Теперь цифровой рубль можно использовать для переводов бюджетных средств и выплат федеральным учреждениям.