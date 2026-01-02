Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 12:57

Названы активы, которые превратят вложения в прибыль в 2026 году

РБК: акции, облигации и золото станут самыми перспективными активами в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Акции, облигации федерального займа, золото и паи фондов недвижимости станут самыми перспективными активами в 2026 году, пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Однако эффективность каждого инструмента будет зависеть от общего состояния экономики, динамики ключевой ставки и спроса на внутреннем финансовом рынке.

Что касается акций, то интерес к ним сохраняется благодаря высоким дивидендам, стабильным финансовым результатам крупнейших компаний и умеренной стоимости бумаг после коррекции рынка.

Эксперты отмечают, что прибыль корпораций остается существенной даже на фоне повышенной ключевой ставки, а ряд отраслей — нефтегаз, металлургия и IT — могут продемонстрировать ускорение роста.

Вторым направлением названы облигации федерального займа. Аналитики поясняют, что при нынешнем уровне доходности ОФЗ помогают инвесторам сохранить покупательную способность денег и заранее зафиксировать высокий купонный доход.

Это особенно важно в ситуации, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку в 2026 году. Если это произойдет, интерес крупных инвесторов к таким бумагам вырастет, что способно подтолкнуть их рыночную стоимость вверх.

Золото остается еще одним инструментом, который может принести прибыль. Интерес к драгоценному металлу сейчас стабильно высокий: его активно покупают на фоне геополитической напряженности, а центробанки разных стран продолжают увеличивать свои золотые запасы.

Четвертым направлением являются паи фондов, инвестирующих в недвижимость. По оценке аналитиков, этот инструмент привлекателен за счет стабильного денежного потока: коммерческая недвижимость демонстрирует высокую загрузку, а ставки аренды в крупных городах продолжают расти. Кроме того, паи позволяют инвестору участвовать в секторе без необходимости покупать объект целиком или заниматься его обслуживанием.

Ранее стало известно, что сумма процентного дохода по вкладам, которую будут учитывать при определении налога за 2026 год, составит как минимум 160 тыс. рублей. Если в течение года Банк России повысит ключевую ставку, то и освобожденная от уплаты налога сумма также вырастет.

акции
облигации
золото
активы
вложения
прибыль
экономика
