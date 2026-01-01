Цифровой рубль стал официальным инструментом бюджета России Цифровой рубль стал доступным для поступлений и выплат бюджетов

С 1 января 2026 года цифровой рубль стал доступен для бюджетных операций в России, сообщает ТАСС. Новые правила вступили в силу по пункту 2 статьи 3 федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»: теперь цифровой рубль можно использовать для переводов бюджетных средств и выплат федеральным учреждениям.

Эксперимент по платежам из федерального бюджета в цифровых рублях завершился в сентябре 2025 года в рамках пилотного проекта. Платежи были зачислены на счета клиентов, открытые на платформе цифрового рубля, оператором которой выступает Банк России. Операции проводились через счет цифрового рубля Федерального казначейства.

Соответствующие операции с региональными и местными бюджетами, а также с внебюджетными фондами и их получателями станут доступны с 1 июля 2027 года. Это должно повысить удобство переводов средств между государственными структурами.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года. Соответствующую дату уже утвердил парламент. Аксаков отметил, что проведение таких операций обеспечат крупнейшие системно значимые банки.