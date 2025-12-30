Названа дата, после которой можно будет получать зарплату в цифровом рубле

Названа дата, после которой можно будет получать зарплату в цифровом рубле Аксаков: россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с сентября 2026 года

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующую дату уже утвердила Государственная дума.

Есть план, который утвердила Государственная Дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем, — рассказал Аксаков.

Он отметил, что банки, которые которые будут обязаны обеспечивать проведение таких операций, входят в список системно значимых. Всего, на данный момент, насчитывается 12 подобных банков, а оборот средств, который проходит через них, превышает 80%.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что цифровой рубль облегчит государству борьбу с теневой экономикой, так как все транзакции будут под его контролем. Кроме того, использование национальной виртуальной валюты позволит снизить расходы на комиссии, уточнил он.