Раскрыты преимущества и риски цифрового рубля

Цифровой рубль облегчит государству борьбу с теневой экономикой, так как все транзакции будут под его контролем, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кроме того, по его словам, использование национальной виртуальной валюты позволит снизить расходы на комиссии.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты. Один цифровой рубль равен одному наличному рублю и одному безналичному. Его основные преимущества для бизнеса, во-первых, заключаются в скорости операций. Транзакции проходят быстрее, чем через традиционные системы, где требуется множество посредников. Для государства и экономики в целом цифровой рубль дает возможность сделать платежи более прозрачными. Государство сможет легко отслеживать движение средств, что поможет бороться с теневой экономикой, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что цифровые рубли помогут снизить зависимость от международных платежных систем, а это особенно важно в условиях санкций. Кроме того, по словам эксперта, виртуальная валюта может упростить трансграничные платежи с государствами, уже использующими цифровые валюты центральных банков.

Цифровой рубль отличается низкой комиссией. По данным ЦБ РФ, тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей. При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно, — добавил Щербаченко.

Он заключил, что главная угроза цифрового рубля, как и других виртуальных платежных систем, заключается в рисках, связанных с кибербезопасностью. Однако, по мнению доцента, Центральный банк РФ обязательно учтет этот аспект и разработает соответствующие меры для его минимизации.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что массового перехода граждан страны на использование цифрового рубля не предвидится. По его словам, основным препятствием для этого станет отсутствие процентов по таким счетам, что делает их менее привлекательными по сравнению с традиционными банковскими депозитами.