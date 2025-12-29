Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 17:42

Суд прекратил дело против бывшего вице-мэра Челябинска

Аргаяшский районный суд прекратил дело о ДТП против бывшего вице-мэра Челябинска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Аргаяшский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, связанного с ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщает 74.RU. Инцидент произошел с участием бывшего заместителя мэра Челябинска Сергея Мануйлова и экс-генерального директора компании «Гринфлайт».

По информации источника, суд принял решение о прекращении дела, поскольку изменились обстоятельства, касающиеся тяжести причиненного вреда. Авария произошла в ноябре 2024 года, когда три автомобиля столкнулись на дороге. По версии ГАИ, водитель BMW Х5 не справился с управлением во время обгона, что и стало причиной столкновения. Свидетели происшествия отметили агрессивное поведение водителя.

Сергея Мануйлова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Один из пострадавших получил серьезные травмы, в том числе повреждения позвонков.

По словам источника, дело находилось на стадии расследования в течение длительного времени и было передано в суд в мае. Однако в сентябре вступили в силу изменения в законодательстве, которые переквалифицировали травмы пострадавшего с тяжких на средней тяжести. Это и стало основанием для прекращения уголовного дела, поскольку отсутствовал состав преступления. Возможное возмещение ущерба может быть рассмотрено в рамках гражданского производства.

Ранее Новосибирский суд арестовал водителя Mercedes-Benz, который стал виновником смертельного ДТП с шестью жертвами. Мужчину отправили под стражу до 19 февраля 2026 года по решению инстанции.

Челябинск
ДТП
уголовные дела
суды
