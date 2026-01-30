Володин призвал применить мощное «оружие возмездия» после слов Зеленского Володин: депутаты ГД настаивают на применении против Украины оружия возмездия

Депутаты Госдумы настаивают на применении против Украины более мощного «оружия возмездия», заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, парламентарии также выступают за достижение всех целей СВО. Так председатель ГД прокомментировал противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции, — написал он.

Ранее Зеленский отверг возможность переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Москве. По словам президента, он готов пригласить российского лидера в Киев. Зеленский также отметил, что украинская сторона настроена на завершение конфликта и рассматривает любой возможный и реалистичный формат переговоров на уровне лидеров.

Однако позднее украинский лидер заявил, что Киев не отдаст Донбасс «без боя». По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, отказ Зеленского от этой территории станет для него роковым. Кроме того, по словам Дандыкина, Киев по-прежнему надеется на помощь европейских союзников.