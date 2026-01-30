Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 19:33

Нобелевский комитет назвал причину утечки данных о лауреате

Reuters: взлом системы Нобелевского института привел к утечке имени лауреата

Бюст Альфреда Нобеля перед зданием Норвежского Нобелевского института в Осло Бюст Альфреда Нобеля перед зданием Норвежского Нобелевского института в Осло Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press
Хакерская атака стала причиной утечки данных о присуждении премии мира Марии Корине Мачадо до официального объявления, передает Reuters. Внутреннее расследование показало, что взломаны были компьютерные системы Нобелевского института.

Взлом компьютерной системы Нобелевской организации — это самая вероятная причина прошлогодней утечки имени лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что президент США Дональд Трамп решил унизить Венесуэлу, приняв Нобелевскую медаль от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Однако, по его словам, решение носит лишь формальный характер и не сделает американского лидера лауреатом премии.

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко, в свою очередь, считает, что решение Мачадо подарить свою Нобелевскую медаль мира Трампу является показателем обесценивания престижных символов ради политической выгоды. Он подчеркнул, что этот жест выходит за рамки простого курьеза.

