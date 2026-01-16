Атака США на Венесуэлу
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу

Экономист Гапоненко раскритиковал Мачадо за передачу Нобелевской премии Трампу

Дональд Трамп с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо Дональд Трамп с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо Фото: Official White House/Daniel Torok
Решение венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо подарить свою Нобелевскую медаль мира президенту США Дональду Трампу является показателем обесценивания престижных символов ради политической выгоды, высказал мнение кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что этот жест выходит за рамки простого курьеза.

Дарственное вручение Нобелевской премии Трампу — не просто курьезный эпизод, а пример того, как в современной геополитике престижные символы становятся разменной монетой, их авторитет оспаривается и используется для укрепления политических позиций и ведения информационной войны, — сказал он.

Эксперт обратил внимание на реакцию Нобелевского центра мира, который напомнил о невозможности передачи титула лауреата. По его мнению, это демонстрирует конфликт между формальными институциональными правилами и их политической интерпретацией.

Хотя официально статус Трампа не меняется, в политическом медийном пространстве этот акт создает желаемый эффект у сторонников и вызывает критику у противников, — подчеркивает экономист.

По словам Гапоненко, медаль в данном случае работает не как официальная награда, а как инструмент пиара. С одной стороны, она укрепляет имидж Трампа как «миротворца», с другой — дает Мачадо символический капитал и публичную поддержку со стороны лидера США.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил в беседе с NEWS.ru, что Трамп не передаст власть над Венесуэлой Мачадо в обмен на полученную от нее Нобелевскую премию мира. По его словам, такой жест с наградой преследует цель привлечь внимание и получить хоть какую-то поддержку.

