Мошенники притворяются сотрудниками Красного Креста для обмана семей бойцов

Мошенники начали представляться сотрудниками Российского Красного Креста и писать родственникам пропавших военнослужащих с зоны СВО, передает РИА Новости. Злоумышленники предлагают якобы помощь в поисках близких.

Чаще всего злоумышленники сами выходят на связь с родственниками военнослужащих. Мошенники предлагают якобы «помощь» в поиске близкого по своим каналам, обещают сообщить информацию о его судьбе или присылают ссылки на некие «закрытые базы» со сведениями о военнопленных, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заявил: участники СВО, приехавшие на побывку, могут стать жертвами мошенников. По его словам, чтобы этого избежать, нужно вести себя осторожно — не сближаться с незнакомцами, не носить с собой наличные.

До этого адвокат Сергей Сарбаев рассказал NEWS.ru, что телефонные мошенники мстят своим несостоявшимся жертвам, которых не удалось обмануть. По его словам, все чаще атаке подвергаются банковские карты людей: на них накладываются блокировки.

Кроме того, злоумышленники начали обманывать жертв, создавая фиктивные интернет-магазины в преддверии Международного женского дня. Аферисты трансформируют свои схемы под праздничную тематику. Он отметил, что участились случаи обмана на сайтах знакомств, где мошенники под предлогом проблем со здоровьем или бизнесом пытаются разжалобить граждан.