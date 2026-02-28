Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 04:55

Мошенники притворяются сотрудниками Красного Креста для обмана семей бойцов

Мошенники начали представляться сотрудниками РКК для обмана семей бойцов СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали представляться сотрудниками Российского Красного Креста и писать родственникам пропавших военнослужащих с зоны СВО, передает РИА Новости. Злоумышленники предлагают якобы помощь в поисках близких.

Чаще всего злоумышленники сами выходят на связь с родственниками военнослужащих. Мошенники предлагают якобы «помощь» в поиске близкого по своим каналам, обещают сообщить информацию о его судьбе или присылают ссылки на некие «закрытые базы» со сведениями о военнопленных, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заявил: участники СВО, приехавшие на побывку, могут стать жертвами мошенников. По его словам, чтобы этого избежать, нужно вести себя осторожно — не сближаться с незнакомцами, не носить с собой наличные.

До этого адвокат Сергей Сарбаев рассказал NEWS.ru, что телефонные мошенники мстят своим несостоявшимся жертвам, которых не удалось обмануть. По его словам, все чаще атаке подвергаются банковские карты людей: на них накладываются блокировки.

Кроме того, злоумышленники начали обманывать жертв, создавая фиктивные интернет-магазины в преддверии Международного женского дня. Аферисты трансформируют свои схемы под праздничную тематику. Он отметил, что участились случаи обмана на сайтах знакомств, где мошенники под предлогом проблем со здоровьем или бизнесом пытаются разжалобить граждан.

мошенники
обманы
ркк
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Побег из СССР, онкология, хоспис в США: как жила и умерла дочь Сталина
Нутрициолог рассказала, какие продукты помогают замедлить старение
Азаров объяснил, почему словам Киева нельзя верить
Суд признал экстремистским кавер на песню «Сигма-бой»
Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 28 февраля
Названы суточные потери ВСУ на всех направлениях
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 февраля
Молодежь начала считать написание слова «вы» с большой буквы лизоблюдством
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Раскрыта новая датель об убийстве Кивы
Доведут до инфаркта: мошенники повесили на москвичку кредит на маркетплейсе
Мошенники притворяются сотрудниками Красного Креста для обмана семей бойцов
Байден озвучил странный факт о своем общении с Путиным
НАТО начало использовать насекомых-киборгов для разведки
Стало известно, почему переговоры по Украине перенесли в Абу-Даби
В школьных учебниках Молдавии восхваляют планы Гитлера
Американский музыкант Нил Седака умер в возрасте 86 лет
В России перенесли дату выплаты пенсии в марте
Зеленский не нужен. Буданов, Усик, Залужный: Украину возглавит картель?
Заслуженный юрист России предложил решение для споров о приватизации
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.