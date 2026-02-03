Зимняя Олимпиада — 2026
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ

Российский Красный Крест оцифрует архивы времен ВОВ для сохранения наследия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России оцифруют архивы времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без памяти прошлого нет настоящего будущего», сообщили в пресс-службе Российского Красного Креста. Инициатива направлена на сохранение исторического наследия и создание общедоступного электронного каталога, что значительно упростит поиск информации о судьбах людей.

В Центре розыска и информации РКК сообщили, что только в 2025 году поступило почти две тысячи обращений от граждан и госучреждений, касающихся поиска пропавших без вести, подтверждения эвакуации из блокадного Ленинграда и фактов принудительных работ. Цифровизация позволит защитить эти ценные сведения, которые десятилетиями хранились только в бумажном виде.

Теперь проект получил поддержку Фонда президентских грантов, на его реализацию выделено почти 15 млн рублей. Эти средства позволят запустить системную оцифровку архивных материалов, которые на протяжении десятилетий хранятся исключительно в бумажном виде, — рассказали в РКК.

В организации отмечают, что ЦРИ РКК остается одной из крупнейших мировых служб в структуре Красного Креста и Красного Полумесяца. Полное завершение оцифровки займет несколько лет, но результатом станет создание надежного фундамента для восстановления семейных историй миллионов людей, чьи близкие пострадали в годы войны.

Ранее ФСБ России начала публикацию архивных материалов КГБ СССР о пособниках нацистов, которые скрылись в западных странах. На официальном сайте ведомства появилась специальная рубрика «Красная книга КГБ СССР».

