25 февраля 2026 в 11:41

В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции

Председатель Госкомитета Лобов: решение киевской стороны является абсурдным

Решение киевской стороны о введении санкций против Госкомитета по делам архивов Крыма является абсурдным, заявил «Крыму 24» председатель комитета Олег Лобов. Он отметил, что ведомство всегда предоставляло объективную информацию.

Мы продолжаем выполнять свои функции, просветительскую деятельность среди жителей Крыма и граждан России, основываясь исключительно на объективной информации из архивных документов. Они являются самым важным капиталом любого государства, поскольку говорят правду, — заявил Лобов.

Председатель комитета подчеркнул, что благодаря архивам многовековая история полуострова становится доступнее. По его словам, комитет продолжит систематическую работу.

Ранее сообщалось, что Канада расширила антироссийские санкции, включив в черный список более 50 физических и юридических лиц из РФ. Под ограничения преимущественно подпали компании и граждане, работающие в энергетическом секторе.

