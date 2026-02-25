Зимняя Олимпиада — 2026
Экс-футболист «Зенита» раскрыл человеческие качества тренера Адвоката

Экс-футболист Горшков: Адвокат всегда честен с игроками и признает свои ошибки

Дик Адвокат Дик Адвокат Фото: Стрингер/РИА Новости
Голландский тренер Дик Адвокат всегда честен с игроками и умеет признавать свою ошибку, заявил NEWS.ru экс-футболист «Зенита», обладатель Кубка УЕФА-2008 Александр Горшков. Он выделил профессионализм тренера.

Адвокат всегда был честен с игроками. Всегда говорил, как есть: на кого рассчитывает, на кого нет. Если он принимал неверное решение, то признавал ошибку, ничего не придумывал. Адвокат — это про честность и профессионализм. Он всегда добивался результата, — сказал Горшков.

Адвокат ушел с должности главного тренера национальной команды Кюрасао. Его решение вызвано проблемами со здоровьем у его дочери. Адвокат решил завершить тренерскую карьеру в 78 лет. Он сумел вывести Кюрасо на чемпионат мира по футболу-2026. Под его руководством «Зенит» выиграл первое чемпионство России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Ранее экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев нашел свою команду и ему не нужно никуда уходить. Он отметил, что в данный период специалист получает удовольствие от работы.

