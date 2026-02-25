Кузнецов ответил, нужно ли Талалаеву уходить из «Балтики» в топ-клуб Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: тренер «Балтики» Талалаев нашел свою команду

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев нашел свою команду и ему не нужно никуда уходить, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что в данный период специалист получает удовольствие от работы.

Когда ты находишь свою команду — ты получаешь удовольствие. Руководишь всеми процессами, трансферами… А когда ты приходишь в команду, где тебе начинают говорить, что делать — это не твоя команда. Я думаю, Талалаев сам решит, что ему делать [уходить из «Балтики», или нет]. Сейчас он получает удовольствие: хорошо подготовил команду. Она играет, добивается побед, набирает очки, идет в пятерке. Что еще надо? — сказал Кузнецов.

Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что клубу не интересен Талалаев после оскорбительных высказываний в очном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Функционер добавил, что красно-белым не подходит футбол, который ставит специалист.

До этого экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не верит в «Балтику». Он отметил, что по итогам сезона коллектив Талалаева окажется на шестом-седьмом месте.