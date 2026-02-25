Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:00

Кузнецов ответил, нужно ли Талалаеву уходить из «Балтики» в топ-клуб

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: тренер «Балтики» Талалаев нашел свою команду

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев нашел свою команду и ему не нужно никуда уходить, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что в данный период специалист получает удовольствие от работы.

Когда ты находишь свою команду — ты получаешь удовольствие. Руководишь всеми процессами, трансферами… А когда ты приходишь в команду, где тебе начинают говорить, что делать — это не твоя команда. Я думаю, Талалаев сам решит, что ему делать [уходить из «Балтики», или нет]. Сейчас он получает удовольствие: хорошо подготовил команду. Она играет, добивается побед, набирает очки, идет в пятерке. Что еще надо? — сказал Кузнецов.

Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что клубу не интересен Талалаев после оскорбительных высказываний в очном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Функционер добавил, что красно-белым не подходит футбол, который ставит специалист.

До этого экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не верит в «Балтику». Он отметил, что по итогам сезона коллектив Талалаева окажется на шестом-седьмом месте.

футбол
Дмитрий Кузнецов
Андрей Талалаев
РПЛ
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астрономы зафиксировали на Солнце новую активность
В РПЦ ответили, допустимо ли принимать рыбий жир в Великий пост
В России объяснили причины роста индекса Мосбиржи
Патриарх Кирилл дал совет россиянам в депрессии
Украинский военный раскрыл план обороны Одесской области
«Огромные потери»: в Белгородской области назвали число убитых ВСУ жителей
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
«Монстр сожрет их первым»: Захарова послала ЕС сигнал о «ядерном» Киеве
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.