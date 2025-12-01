День матери
«Спартак» отказался от услуг российского тренера

«Спартак» попросил больше не предлагать тренера Талалаева

Московский «Спартак» попросил больше не предлагать им Андрея Талалаева на пост главного тренера, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Отмечается, что у спортивного директора Фрэнсиса Кахигао состоялся разговор с представителями специалиста.

Он заявил, что клубу не интересен Талалаев после оскорбительных высказываний в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — «Спартак». Также Кахигао добавил, что красно-белым не подходит футбол, который ставит специалист.

Ранее калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в присутствии 19 тыс. зрителей. Единственный гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Встреча сопровождалась напряженной борьбой и дисциплинарными нарушениями. Полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 29-й минуте.

РПЛ опубликовала протокол матча, где назвала причину удаления тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Согласно тексту документа, спортсмен продемонстрировал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи», а также насмешливо ему поаплодировал.

