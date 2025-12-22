«Это будет концом»: США могут пересмотреть свое участие в ОБСЕ

«Это будет концом»: США могут пересмотреть свое участие в ОБСЕ Буякевич: выход США из состава ОБСЕ будет означать конец организации

Выход США из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет означать ее конец, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в интервью РИА Новости. По словам дипломата, в настоящее время Вашингтон пересматривает параметры своего участия в ОБСЕ в рамках общей ревизии внешнеполитического курса, проводимой Госдепом.

Одним из признаков этого пересмотра Буякевич назвал выдвинутые США требования о значительном сокращении бюджета организации. Оно составляет примерно 10% по сравнению с уровнем 2021 года, без учета инфляции за истекший период. Такие действия можно охарактеризовать как попытку «задушить» ОБСЕ финансово.

Буякевич подчеркнул, что Москва рассматривает ОБСЕ как важную платформу для диалога с теми странами, с которыми у России в настоящее время существуют серьезные военно-политические разногласия. Однако, по его оценке, готовность западных стран, и в особенности США, сохранять такую многостороннюю площадку для переговоров постоянно сокращается.

И при этом все понимают: если Соединенные Штаты выйдут из ОБСЕ, для Организации это будет концом, — заключил и. о. постпреда.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ готова сыграть свою роль в урегулировании украинского кризиса. Организация может присоединиться к процессу в случае согласия всех стран-участниц и сторон противостояния.