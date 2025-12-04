Раскрыты возможные последствия запроса ВС России дела Долиной

Запрос Верховным судом РФ материалов дела о сделке с квартирой Ларисы Долиной — это позитивный сигнал, заявил в разговоре с Lenta.ru адвокат и председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов. Вероятно, это указывает на серьезный интерес высшей судебной инстанции и возможные ошибки в предыдущих решениях.

По мнению правозащитника, истребование дела является «благоприятным диагнозом». Теперь ВС намерен детально изучить все обстоятельства спора по жалобе покупательницы Полины Лурье, прежде чем решить: оставить дело без движения или назначить слушания.

Миссия Верховного суда заключается не только в исправлении отдельных ошибок, но и в формировании единообразной судебной практики по типовым спорам о недвижимости, — подчеркнул юрист.

Этот шаг ВС перекликается с недавним заявлением его председателя Игоря Краснова о важности пресечения судебными решениями мошеннических схем, отметил Миронов. Итогом рассмотрения может стать как отмена предыдущих актов, признавших сделку недействительной, так и укрепление правовой позиции одной из сторон.

Ранее стало известно, что Верховный суд рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье по делу о сделке купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Источник выразил уверенность, что спор будет разрешен в рамках правового поля.