Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 01:52

Раскрыты возможные последствия запроса ВС России дела Долиной

Адвокат Миронов: интерес ВС России к делу Долиной дает шанс ее оппонентке

Верховный суд России Верховный суд России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запрос Верховным судом РФ материалов дела о сделке с квартирой Ларисы Долиной — это позитивный сигнал, заявил в разговоре с Lenta.ru адвокат и председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов. Вероятно, это указывает на серьезный интерес высшей судебной инстанции и возможные ошибки в предыдущих решениях.

По мнению правозащитника, истребование дела является «благоприятным диагнозом». Теперь ВС намерен детально изучить все обстоятельства спора по жалобе покупательницы Полины Лурье, прежде чем решить: оставить дело без движения или назначить слушания.

Миссия Верховного суда заключается не только в исправлении отдельных ошибок, но и в формировании единообразной судебной практики по типовым спорам о недвижимости, — подчеркнул юрист.

Этот шаг ВС перекликается с недавним заявлением его председателя Игоря Краснова о важности пресечения судебными решениями мошеннических схем, отметил Миронов. Итогом рассмотрения может стать как отмена предыдущих актов, признавших сделку недействительной, так и укрепление правовой позиции одной из сторон.

Ранее стало известно, что Верховный суд рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье по делу о сделке купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Источник выразил уверенность, что спор будет разрешен в рамках правового поля.

ВС РФ
Лариса Долина
суды
пересмотры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умеров и Уиткофф могут провести переговоры 4 декабря
«Нет козырей»: Трамп раскритиковал позицию Киева по переговорам
Родня в РФ, но «топит» за Украину: что скрывает премьер Литвы Ругинене
Раскрыты возможные последствия запроса ВС России дела Долиной
Россияне получат цифровой ключ для получения госуслуг
Трамп ответил на вопрос, к чему приведет встреча Путина и Уиткоффа
Картошка с мясом, белый и черный хлеб: врач развеяла главные мифы о еде
Стармер доигрался: миллиардеры массово бегут из Британии — что происходит
За три часа ПВО уничтожила над Россией десятки дронов ВСУ
Опубликованы новые фотографии с острова Эпштейна
Мужчина погиб после атаки ВСУ на машину в Белгородской области
Приметы 4 декабря: Введение во храм — Введенские морозы и настоящая зима
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 декабря 2025 года
«Что у вас с прической?»: как Шуфутинский, Киркоров и другие «воюют» со СМИ
США уличили в копировании дешевых дронов Ирана
Летевший из Москвы в Пхукет самолет аварийно приземлился в Домодедово
Кадыров поддержал Путина после слов о быстром окончании войны с Европой
«Альянс — наш враг»: Медведев прокомментировал роспуск Совета Россия — НАТО
Трампу доложили о результатах переговоров в России
Грузия потребовала от Евросоюза и его структур извинений
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.