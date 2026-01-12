Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 08:09

Грузовик въехал в толпу протестующих против властей Ирана

Грузовик сбил людей на митинге против властей Ирана в Лос-Анджелесе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Лос-Анджелесе водитель арендованного грузовика U-Haul совершил наезд на демонстрантов, которые собрались на митинге против властей Ирана, передает портал BNO News. Машина протаранила толпу на площади, несмотря на попытки людей остановить автомобиль. На данный момент точное число пострадавших и тяжесть их травм уточняются медиками и местной полицией.

По информации от очевидцев, водитель тяжелого грузовика направил транспортное средство прямо в гущу людей. Участники акции пытались помешать движению машины, ударяя по ней флагами и руками.

Затем водитель, увеличив скорость, проехал оставшуюся часть площади протеста, — сообщает источник.

После столкновения автомобиль скрылся, оставив на асфальте раненых. Полиция Лос-Анджелеса проверяет, был ли наезд преднамеренным актом агрессии против участников политической акции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны не сбрасывают со счетов возможность силового реагирования на ситуацию в Иране. О потенциальных мерах в отношении Тегерана и военном ответе на события в ближневосточном государстве он заявил на борту самолета, возвращаясь в Вашингтон из Флориды.

До этого политик выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, США готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

Иран
грузовики
протесты
митинги
Лос-Анджелес
