Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:24

«Будет разрывать»: экс-нардеп о проблемах Украины после наступления мира

Экс-нардеп Килинкаров: на Украине усилится напряженность после наступления мира

Фото: Global Look Press
На территории Украины усилится социальная напряженность после установления мира, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, у украинского народа сформировалось недовольство из-за продолжающихся боевых действий.

Трудно сказать, будет ли распад [Украины], но однозначно можно сказать, что после отмены военного положения и мирного соглашения социальная напряженность в стране, безусловно, возрастет. У людей накопилось очень много вопросов, которые они не могут задать из-за боевых действий. Конфликт не дает им возможности выразить протест или получить необходимую информацию либо реализовать какие-то свои требования. С запуском политического процесса и восстановлением в полной мере конституционных прав и свобод граждан, а это должно произойти в случае завершения конфликта, конечно, напряженность усилится, — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что найдутся люди, которые будут использовать протестные настроения для достижения конкретных политических целей. При этом, по словам экс-депутата Рады, у оставшейся на территории Украины элиты нет шансов прийти к согласию или объединиться вокруг одной идеи.

Конечно, украинское общество будет разрывать. Каковы будут последствия, вскрытие покажет. Но то, что эти процессы крайне негативно скажутся в том числе на том мнимом единстве, о котором нам рассказывает [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), это просто констатация факта, — заключил Килинкаров.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что позиция Зеленского не отражает мнения граждан Украины. По его словам, Киев следует указаниям Запада и намеренно затягивает боевые действия.

