В Чехии намерены отправить в отставку оскандалившегося в Новый год спикера

Оппозиционные партии Чехии намерены инициировать отставку спикера палаты депутатов Томио Окамуры, заявил лидер оппозиционной партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел в эфире чешского телевидения. Поводом стали его резкие высказывания в новогоднем обращении, где он осудил поставки оружия Киеву.
В своем обращении Окамура заявил, что нельзя тратить деньги чешских налогоплательщиков на закупку оружия для Украины. По его мнению, выгоду от конфликта получают западные компании, правительства и украинские чиновники из окружения президента Владимира Зеленского.
Оппозиционные партии намерены инициировать на заседании палаты депутатов во вторник, еще до обсуждения вотума о доверии новому кабмину, вопрос о снятии с поста спикера палаты Томио Окамуры из-за его скандальных высказываний в новогоднем обращении, — указал Гавел.
Оппозиция уже собрала необходимое количество подписей депутатов для вынесения вопроса о снятии спикера с поста на голосование. Оппозиция надеется, что к их требованию присоединятся и некоторые депутаты от правящей коалиции.
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что Словакия также не предоставит гарантии под кредит, который планирует выделить ЕС.