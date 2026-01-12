Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 07:39

В Чехии намерены отправить в отставку оскандалившегося в Новый год спикера

Чешские партии требуют отставки осудившего помощь Киеву спикера Окамуры

Томио Окамура Томио Окамура Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press
Оппозиционные партии Чехии намерены инициировать отставку спикера палаты депутатов Томио Окамуры, заявил лидер оппозиционной партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел в эфире чешского телевидения. Поводом стали его резкие высказывания в новогоднем обращении, где он осудил поставки оружия Киеву.

В своем обращении Окамура заявил, что нельзя тратить деньги чешских налогоплательщиков на закупку оружия для Украины. По его мнению, выгоду от конфликта получают западные компании, правительства и украинские чиновники из окружения президента Владимира Зеленского.

Оппозиционные партии намерены инициировать на заседании палаты депутатов во вторник, еще до обсуждения вотума о доверии новому кабмину, вопрос о снятии с поста спикера палаты Томио Окамуры из-за его скандальных высказываний в новогоднем обращении, — указал Гавел.

Оппозиция уже собрала необходимое количество подписей депутатов для вынесения вопроса о снятии спикера с поста на голосование. Оппозиция надеется, что к их требованию присоединятся и некоторые депутаты от правящей коалиции.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что Словакия также не предоставит гарантии под кредит, который планирует выделить ЕС.

Чехия
отставки
оппозиция
Украина
