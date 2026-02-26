Страна ЕС впервые за почти пять лет импортировала яйца из России

Чехия возобновила импорт куриных яиц из России впервые с 2021 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. В конце 2025-го в европейскую страну ввезли этот продукт на €64,7 тыс. (5,8 млн рублей).

Отмечается, что Россия вошла в топ-20 стран, которые поставляют яйца в Чехию. Кроме того, республика импортирует данный продукт из Польши, Латвии и Украины.

Ранее стало известно, что в 2025 году США увеличили импорт сладостей из России на 13%, достигнув максимума с 2021 года. Речь идет о шоколаде и изделиях из него, мучной продукции, сладостях на основе сахара. По итогам года общая стоимость импорта составила $6,6 млн (506,5 млн рублей), что на 13% больше, чем в 2024 году.

До этого сообщалось, что в 2025 году Франция закупила российский титан на рекордные €129,9 млн (11,7 млрд рублей) — на 19,6% больше, чем годом ранее — €108,6 млн (9,8 млрд рублей). Таким образом, несмотря на санкционное давление, спрос на российский титан в Европе продолжает расти. Сумма поставок в 2025 году стала максимальной с 1992 года.