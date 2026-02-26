Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 08:40

Страна ЕС впервые за почти пять лет импортировала яйца из России

Чехия возобновила импорт куриных яиц из России впервые с 2021 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чехия возобновила импорт куриных яиц из России впервые с 2021 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. В конце 2025-го в европейскую страну ввезли этот продукт на €64,7 тыс. (5,8 млн рублей).

Отмечается, что Россия вошла в топ-20 стран, которые поставляют яйца в Чехию. Кроме того, республика импортирует данный продукт из Польши, Латвии и Украины.

Ранее стало известно, что в 2025 году США увеличили импорт сладостей из России на 13%, достигнув максимума с 2021 года. Речь идет о шоколаде и изделиях из него, мучной продукции, сладостях на основе сахара. По итогам года общая стоимость импорта составила $6,6 млн (506,5 млн рублей), что на 13% больше, чем в 2024 году.

До этого сообщалось, что в 2025 году Франция закупила российский титан на рекордные €129,9 млн (11,7 млрд рублей) — на 19,6% больше, чем годом ранее — €108,6 млн (9,8 млрд рублей). Таким образом, несмотря на санкционное давление, спрос на российский титан в Европе продолжает расти. Сумма поставок в 2025 году стала максимальной с 1992 года.

Чехия
Россия
яйца
поставки
импорт товаров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД пристыдили Гутерриша после грубой ошибки по Украине
«Детонация конфликта»: Захарова обвинила США в провокации у Острова Свободы
Новый план Британии и Украины напугал Запад
В Подмосковье предотвратили теракт против главы оборонного предприятия
Мужчина не довел ограбление до конца из-за сработавшей сигнализации
Политолог раскрыл, получит ли Украина ядерное оружие Запада
Суд не повелся на скандальную «схему Долиной» и защитил женщину
Вероника Степанова взяла золото в скиатлоне на чемпионате России
В России введут новый ГОСТ на пиво
Турагент назвала отличия культурных мероприятий от шоу
«Обеспечит хайп на три года»: Мостовой оценил работу Талалаева в «Балтике»
Стало известно об «испарившихся» уликах по делу Эпштейна
В Таиланде задержали россиянина за заманивание в рабство
«Это победа?»: на Западе открыли Зеленскому глаза на проблемы Украины
Ким Чен Ын показал всю мощь КНДР после операции в Курской области
Страна ЕС впервые за почти пять лет импортировала яйца из России
Россиян предупредили о новой схеме «угона» Telegram-аккаунтов
Бандиты застрелили известного актера на глазах у его детей
Уиткофф снова прилетел в Женеву
Четверо мужчин проникли в глэмпинг, чтобы жестоко расправиться со сторожем
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.