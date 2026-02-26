Житель Запорожья попался на передаче СБУ координат российских подразделений

Житель Запорожской области собирал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России и передавал их Службе безопасности Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. С помощью данных сведений противник планировал наносить ракетно-бомбовые удары. Мужчину задержали по подозрению в государственной измене и шпионаже, передает РИА Новости.

На территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1994 г. р., — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный выходил на связь с украинскими спецслужбами через иностранный мессенджер Signal. Он не только сам следил за передвижениями личного состава и военной техники российской армии, но также выведывал информацию у местных жителей.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы.