Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 09:52

Житель Запорожья попался на передаче СБУ координат российских подразделений

Жителя Запорожской области задержали за передачу СБУ координат батальонов ВС РФ

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Запорожской области собирал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России и передавал их Службе безопасности Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. С помощью данных сведений противник планировал наносить ракетно-бомбовые удары. Мужчину задержали по подозрению в государственной измене и шпионаже, передает РИА Новости.

На территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1994 г. р., — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный выходил на связь с украинскими спецслужбами через иностранный мессенджер Signal. Он не только сам следил за передвижениями личного состава и военной техники российской армии, но также выведывал информацию у местных жителей.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы.

Запорожская область
задержания
СБУ
шпионаж
госизмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке завели дело после гибели подростка под колесами авто
Лидер Ирана стал целью для американских ракет
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.