26 февраля 2026 в 11:29

В Подмосковье женщина усадила малыша на перила балкона и попала на фото

В Лыткарино женщина посадила ребенка на перила балкона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В подмосковном Лыткарино местные жители заметили, как женщина посадила маленького ребенка на перила балкона одной из многоэтажек, сообщает Telegram-канал «112». Прохожие успели сфотографировать происходящее и выложили снимки в Сеть. На кадрах видно, как малыш сидит на балконной ограде без какой-либо страховки.

Ранее в Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного сына. По версии следствия, она завернула младенца в простыню и пакет и бросила в лесу. Тело нашла местная жительница, обвиняемую арестовали и направили на ДНК-тест.

До этого в Волгоградской области возбудили дело против 23-летней матери, оставившей двух малолетних детей в незапертой квартире. Женщина отсутствовала не менее семи часов и вернулась пьяной. Детей изъяли из семьи.

Кроме того, в московском ЖК «Новое Внуково» лифт с женщиной и полуторагодовалым ребенком сорвался с 10-го этажа. Кнопка связи не работала, пострадавших госпитализировали с травмами. Жильцы жаловались на неполадки с момента ввода дома в эксплуатацию, но управляющая компания бездействовала.

