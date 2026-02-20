Россиянка родила сына, спрятала в пакет и бросила в лесу

Жительницу Котовска подозревают в убийстве новорожденного сына, сообщила пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области. По версии следствия, она родила ребенка, положила в пакет и бросила в лесу.

Обвиняемая по месту своего жительства родила ребенка, после чего, завернув его в простынь и плотный полимерный пакет, отнесла его в лесной массив неподалеку от дома, — сказано в сообщении.

Местная жительница обнаружила пакет с телом малыша и сообщила в полицию. Подозреваемую задержали, ее отправят на ДНК-тест. Следователи возбудили уголовное дело и арестовали обвиняемую.

Ранее в Ленинградской области местного жителя признали виновным в убийстве матери двух детей. Он получил семь лет лишения свободы и должен выплатить компенсацию детям погибшей — по миллиону рублей каждому.

Жителя Крыма до этого отправили на принудительное лечение после убийства матери и брата. Он ударил ножом свою 47-летнюю мать в область головы. После этого он нанес не менее 20 ножевых ударов 23-летнему брату, пока тот спал.