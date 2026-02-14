Мать с ребенком чудом выжили после падения в лифте В московской новостройке лифт сорвался с 10 этажа с матерью и ребенком

В московском жилом комплексе «Новое Внуково» лифт с женщиной и полуторагодовалым ребенком сорвался с 10-го этажа, сообщает Telegram-канал Baza. Пострадавшая поднималась домой после прогулки, когда кабина резко дернулась, пролетела два этажа, а затем медленно поползла вниз.

Как пишет канал, кнопка связи с диспетчером не работала, а на крики матери прибежали соседи и вызвали лифтеров — открыть двери удалось только после перезапуска системы. Малыша госпитализировали с ушибом головы, у женщины диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы.

После происшествия лифт не закрыли и жильцов об аварии не оповестили. Люди продолжали пользоваться кабиной, пока подробности не распространились в домовом чате.

Как сообщается, дом ввели в эксплуатацию в прошлом году, но неполадки с лифтами начались практически сразу. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию и Мосжилинспекцию, но получали ответ, что оборудование исправно. После инцидента жители боятся заходить в лифты и ждут реакции надзорных органов.

Ранее в Москве обрушился лифт в жилом доме на улице Новолесной. Кабина упала с высоты девятого этажа, по предварительным данным, из-за технической неисправности. В момент инцидента людей внутри не оказалось.