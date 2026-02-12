Зимняя Олимпиада — 2026
Молодая мать бросила детей в квартире и стала фигуранткой дела

Мать из Волгограда бросила двоих детей на семь часов в пустой квартире

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В городе Камышин Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении молодой матери, которая оставила малолетних детей без присмотра в незапертой квартире, сообщили в региональном главке МВД. Четырехлетний мальчик и его годовалая сестра были обнаружены сотрудницей подразделения по делам несовершеннолетних во время планового обхода. В жилом помещении отсутствовали взрослые, при этом входная дверь оказалась открыта.

В ходе разбирательства полицейские установили, что 23-летняя жительница Камышина покинула жилье в ночь на 20 января. Она отсутствовала как минимум семь часов. По версии следствия, женщина полностью осознавала, что оставленные малыши не способны самостоятельно позаботиться о своей безопасности.

Подозреваемая вернулась в состоянии алкогольного опьянения. Брат и сестра были незамедлительно изъяты из неблагополучной семьи.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области молодая женщина сбросила двух малолетних детей с балкона 16-го этажа, после чего свела счеты с жизнью. Инцидент произошел 2 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, погибшей оказалась 24-летняя иностранка.

