Молодая мать сбросила с 16-го этажа двух малышей и свела счеты с жизнью

Молодая мать сбросила с 16-го этажа двух малышей и свела счеты с жизнью Жительница Новогорелово сбросила с 16-го этажа двух детей и свела счеты с жизнью

Жительница Новогорелово в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области сбросила с 16-го этажа двух маленьких детей и свела счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СК России по региону. Инцидент произошел 2 февраля. Возбуждено дело о покушении на убийство.

В Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей, — сказано в сообщении.

По версии следствия, погибшая была 23-летней девушкой с иностранным гражданством. Она бросила своих малышей 2024 и 2025 годов рождения с общего балкона многоэтажного дома. Дети выжили — им успели оказать помощь.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в общежитии колледжа нашли брошенного младенца. Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, виновных привлекут к ответственности при наличии оснований. По данным источника, близкого к ситуации, ребенка нашли в уборной. По информации из соцсетей, малыш был тайно рожден студенткой колледжа и брошен ею.