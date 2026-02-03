Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:30

Молодая мать сбросила с 16-го этажа двух малышей и свела счеты с жизнью

Жительница Новогорелово сбросила с 16-го этажа двух детей и свела счеты с жизнью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница Новогорелово в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области сбросила с 16-го этажа двух маленьких детей и свела счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СК России по региону. Инцидент произошел 2 февраля. Возбуждено дело о покушении на убийство.

В Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей, — сказано в сообщении.

По версии следствия, погибшая была 23-летней девушкой с иностранным гражданством. Она бросила своих малышей 2024 и 2025 годов рождения с общего балкона многоэтажного дома. Дети выжили — им успели оказать помощь.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в общежитии колледжа нашли брошенного младенца. Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, виновных привлекут к ответственности при наличии оснований. По данным источника, близкого к ситуации, ребенка нашли в уборной. По информации из соцсетей, малыш был тайно рожден студенткой колледжа и брошен ею.

матери
Ленобласть
дети
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.