Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа

В Забайкалье в общежитии колледжа нашли брошенного младенца, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, виновных привлекут к ответственности при наличии оснований.

В Забайкалье прокуратура проводит проверку по факту обнаружения новорожденного в помещении общежития колледжа, — сказано в сообщении.

По данным KP.RU, ребенка нашли в уборной. По информации из соцсетей, малыш был тайно рожден студенткой колледжа и брошен ею.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 28-летняя мать, будучи пьяной, задушила дочку, которой еще не исполнился год. После она спрятала бездыханное тело малышки в сумку и положила в диван. Пресс-служба управления СКР уточняет, что убийство произошло 7 ноября.

Также в индийской деревне родители заживо похоронили новорожденную девочку на берегу реки. Завернутого в полотенце ребенка случайно обнаружил местный житель. Сначала он подумал, что это кукла, поскольку из-под земли торчала только рука. Неожиданно пальцы «куклы» зашевелились. Полицейский, участвовавший в спасении девочки, рассказал, что у нее были множественные травмы. По его словам, младенец задыхался, но чудом выжил.