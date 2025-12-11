«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий

В РФ отремонтируют порядка 800 студенческих общежитий благодаря поддержке партии «Единая Россия», сообщается на сайте объединения. Отмечается, что партии удалось добиться в 2025 году расширения программы капремонта.

В ЕР уточнили, что вместе с «Молодой гвардией» и Минобрнауки ведется системный учет работ по ремонту общежитий. Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин пояснил, что проект стал частью народной программы партии.

Реализация этой программы — часть народной программы партии. Мы обеспечиваем ее в бюджете. До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — еще в 117. Необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу, — подчеркнул Сидякин.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что более 84% местных депутатов являются представителями «Единой России». На всероссийском форуме муниципальных депутатов ЕР политик отметил, что всего их более 130 тыс. человек.