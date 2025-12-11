Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 19:00

«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий

Капремонт проведут в 800 общежитиях страны при поддержке «Единой России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В РФ отремонтируют порядка 800 студенческих общежитий благодаря поддержке партии «Единая Россия», сообщается на сайте объединения. Отмечается, что партии удалось добиться в 2025 году расширения программы капремонта.

В ЕР уточнили, что вместе с «Молодой гвардией» и Минобрнауки ведется системный учет работ по ремонту общежитий. Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин пояснил, что проект стал частью народной программы партии.

Реализация этой программы — часть народной программы партии. Мы обеспечиваем ее в бюджете. До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — еще в 117. Необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу, — подчеркнул Сидякин.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что более 84% местных депутатов являются представителями «Единой России». На всероссийском форуме муниципальных депутатов ЕР политик отметил, что всего их более 130 тыс. человек.

Единая Россия
общежития
капремонт
Минобрнауки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гринч «вселился» в итальянку и разнес лодку с рождественскими подарками
Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA
FIS отказала лыжнику Ардашеву в нейтральном статусе
На Украине мэр избила секретаря горсовета до госпитализации
В Госдуме объяснили страх ЕС перед возвращением России в мировую экономику
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
Захарова раскрыла, за что Украина ответит в Международном суде ООН
Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина
Эвакуация обварившей ноги в кипятке девочки из Петербурга попала на видео
Серебро поставило рекорд на бирже
Захарова ужаснулась скандалу со «спасенными» Зеленской беременными детьми
Популярный онлайн-кинотеатр столкнулся с серьезным сбоем
Чемпионку Игр экстренно вывезли с горнолыжной трассы вертолетом
«Новый Нюрнберг» для Украины, «Аншлаг» без Дубовицкой: что будет дальше
Мать вырезала из живота беременной от отчима дочери ребенка
Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS
Зеленский заговорил о референдуме по территориям на Украине
Захарова раскритиковала западные СМИ после статьи о выходе США из НАТО
Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине
«Перевернул мое сознание»: звезда «Голоса» поделилась советом Градского
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.