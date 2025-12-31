Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 20:53

В Госдуме объяснили юридические тонкости найма Деда Мороза

Депутат Гаврилов: при заказе Деда Мороза нужно требовать шаблон договора

Дед Мороз Дед Мороз Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Перед наймом Деда Мороза для домашнего праздника необходимо собрать сведения об артисте, как минимум полное имя и ИНН, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, добросовестный подрядчик не станет утаивать данные.

Перед тем как перевести предоплату, стоит собрать минимум сведений об исполнителе. Попросите полное имя, ИНН, ссылку на сайт или страницу с примерами праздников, посмотрите договор, узнайте, кто конкретно приедет к ребенку. Добросовестный исполнитель не прячется за никнеймами из мессенджера, спокойно присылает шаблон договора и реквизиты, подтверждает опыт работы и готов показать отзывы в открытом доступе, — отметил парламентарий.

По его словам, в договоре о домашнем посещении Деда Мороза должны содержаться адрес, дата и время праздника, состав программы, ее длительность и стоимость работ. Также необходимо зафиксировать предоплату и порядок окончательного расчета.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять увеличенные отпуска сотрудникам, которые выходят на работу в новогоднюю ночь. Парламентарии отметили, что сейчас такая смена оплачивается как любой другой праздник — в двойном размере или с одним отгулом.

Дед Мороз
Госдума
Сергей Гаврилов
договоры
