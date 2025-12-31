В Госдуме предложили давать отпуск за работу в Новый год

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять увеличенные отпуска сотрудникам, которые выходят на работу в новогоднюю ночь, сообщает ТАСС. Парламентарии отметили, что сейчас такая смена оплачивается как любой другой праздник — в двойном размере или с одним отгулом.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска, — указано в тексте проекта.

По мнению авторов идеи, действующие меры не учитывают культурное значение даты для врачей, спасателей и сотрудников ЖКХ, которые трудятся, несмотря на праздники. Депутаты считают, что реализация подобной инициативы станет актом признания для тех, кто обеспечивает работу инфраструктуры, пока вся страна отдыхает.

В России стартовали новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января. Официальными праздничными днями считаются 1–8 января, однако дни 5 и 3 января были перенесены на 31 декабря и 9 января соответственно. Первым рабочим днем 2026 года будет 12 января.