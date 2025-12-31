Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 16:24

В Госдуме предложили давать отпуск за работу в Новый год

В Госдуме предложили давать три дня отпуска за работу в новогоднюю ночь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять увеличенные отпуска сотрудникам, которые выходят на работу в новогоднюю ночь, сообщает ТАСС. Парламентарии отметили, что сейчас такая смена оплачивается как любой другой праздник — в двойном размере или с одним отгулом.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска, — указано в тексте проекта.

По мнению авторов идеи, действующие меры не учитывают культурное значение даты для врачей, спасателей и сотрудников ЖКХ, которые трудятся, несмотря на праздники. Депутаты считают, что реализация подобной инициативы станет актом признания для тех, кто обеспечивает работу инфраструктуры, пока вся страна отдыхает.

В России стартовали новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января. Официальными праздничными днями считаются 1–8 января, однако дни 5 и 3 января были перенесены на 31 декабря и 9 января соответственно. Первым рабочим днем 2026 года будет 12 января.

отпуска
выходные
Госдума
Новые люди
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка
Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Димитрова
Раскрыты новые подробности о попавших в ДТП в Таиланде россиянах
В Самаре закрыли небо
Поляки избили украинца из-за его национальности
«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год
В Совете Федерации назвали главное достояние страны
Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева
Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы
Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»
Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза
Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск
Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео
На «Каспии» произошло смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.