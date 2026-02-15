Россиянам рассказали о новых правилах оформления рассрочки

С 1 апреля в России вступают в силу обновленные правила оформления рассрочки, оплата частями будет выделена в отдельную услугу, сообщил депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. Также для операторов и продавцов введут ограничения на ценовую политику, сроки выполнения заказов и условия работы, передает РИА Новости.

С 1 апреля 2026 года начинает действовать федеральный закон № 283-ФЗ от 31 июля 2025 года о сервисе рассрочки: оплата частями становится отдельной услугой, и у оператора с продавцом появляются рамки по цене, срокам, данным и санкциям, — рассказал Гаврилов.

Гаврилов отметил, что с 1 апреля 2026 года будет запрещено указывать разные цены на товар при рассрочке и полной оплате. Закон № 283-ФЗ требует, чтобы стоимость товара при рассрочке не превышала цену при полной оплате, что устранит путаницу и сделает цены одинаковыми. Ранее часто применялась практика скидок за оперативную оплату, что приводило к разным итоговым ценам.

Также по новым правилам максимальный размер штрафа за просрочку не должен составлять более 20% от общей суммы задолженности. Если рассрочка превышает 50 тыс. рублей, данные об этом передаются в бюро кредитных историй. При этом покупатель имеет право на досрочное погашение долга без дополнительных комиссий.