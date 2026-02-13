В России запретят повышать цену товара при рассрочке С 1 апреля российские компании не смогут повышать цену товара при рассрочке

С 1 апреля российские компании не смогут повышать стоимость товара при рассрочке, передает ТАСС со ссылкой на новые единые правила для сервисов рассрочки. Это означает, что цена договора о поэтапной оплате будет равна цене приобретаемой вещи.

Кроме того, по новым правилам ограничен размер штрафов за просрочку: он составляет не более 20% от суммы задолженности. При этом информация о рассрочке более 50 тыс. рублей передается в бюро кредитных историй. В то же время покупатель сможет досрочно погашать долг, с него не могут брать комиссию за это.

Ранее сообщалось, что в крупных городах России жители чаще всего запрашивали потребительские кредиты на суммы от 500 до 900 тыс. рублей. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (945 474 рубля), Санкт-Петербурге (787 062 рубля) и Казани (738 532 рубля).

До этого стало известно, что по итогам 2025 года выдача кредитных карт в РФ заметно сократилась. В количественном выражении показатель снизился на 43%, в денежном — на 41%. Объем лимитов по кредитным картам, одобренных в 2025 году, снизился до показателей 2021 года и составил 1,69 трлн руб.