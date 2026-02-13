Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 08:34

В России запретят повышать цену товара при рассрочке

С 1 апреля российские компании не смогут повышать цену товара при рассрочке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 апреля российские компании не смогут повышать стоимость товара при рассрочке, передает ТАСС со ссылкой на новые единые правила для сервисов рассрочки. Это означает, что цена договора о поэтапной оплате будет равна цене приобретаемой вещи.

Кроме того, по новым правилам ограничен размер штрафов за просрочку: он составляет не более 20% от суммы задолженности. При этом информация о рассрочке более 50 тыс. рублей передается в бюро кредитных историй. В то же время покупатель сможет досрочно погашать долг, с него не могут брать комиссию за это.

Ранее сообщалось, что в крупных городах России жители чаще всего запрашивали потребительские кредиты на суммы от 500 до 900 тыс. рублей. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (945 474 рубля), Санкт-Петербурге (787 062 рубля) и Казани (738 532 рубля).

До этого стало известно, что по итогам 2025 года выдача кредитных карт в РФ заметно сократилась. В количественном выражении показатель снизился на 43%, в денежном — на 41%. Объем лимитов по кредитным картам, одобренных в 2025 году, снизился до показателей 2021 года и составил 1,69 трлн руб.

Россия
товары
покупки
цены
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР пригрозила Южной Корее жесткими контрмерами из-за БПЛА
На Украине раскрыли реакцию Зеленского на публикации о выборах
США по ошибке начали лазерную войну против воздушных шаров
Гладков сделал предупреждение белгородцам, одевающимся в камуфляж
Онколог раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди
Замужняя учительница забеременела от одного из своих учеников
Синоптик предупредил москвичей о погодном сюрпризе в пятницу
Россиян предупредили о риске отправки «закрашенного» фото банковской карты
Минстрой назвал профессию с зарплатой в 500 тыс. рублей
Около 80 рейсов задержали в трех московских аэропортах
«С сидений унитазов»: глава Минздрава США признался в наркозависимости
Эксперт предупредила о волне атак через поддельные банковские приложения
В России запретят повышать цену товара при рассрочке
«Уставшие и счастливые»: муж Анфисы Чеховой рассказал о первой брачной ночи
Беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1» испытали в России
Киев начал использовать слова вместо оружия в Сумской области
Российские «летающие танки» обрушили на ВСУ мощь бетонобойных «Тулумбасов»
Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего в начале февраля
Тренер назвала неочевидный продукт, способный ускорить похудение
«Была на ИВЛ»: дочь звезды «Папиных дочек» рассказала о смерти матери
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.