Эксперты назвали города с самыми большими кредитными запросами россиян РБК: россияне в крупных городах просили в кредит от 500 до 900 тыс. рублей

В крупных городах России жители чаще всего запрашивали потребительские кредиты на суммы от 500 до 900 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру». Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (945 474 рубля), Санкт-Петербурге (787 062 рубля) и Казани (738 532 рубля).

Далее в рейтинге городов по объему запрашиваемых кредитов следует Краснодар, где в среднем запрашивали 720 847 рублей. В Екатеринбурге показатель составил 696 142 рубля, в Ростове-на-Дону — 665 945 рублей, в Уфе — 654 924 рубля, а в Самаре — 644 367 рублей.

В Тюмени средняя сумма кредитного запроса достигла 642 789 рублей, в Перми — 628 082 рубля, в Новосибирске — 606 112 рублей, в Иркутске — 604 595 рублей, в Челябинске — 599 843 рубля и в Красноярске — 594 781 рубль, в Омске — в среднем 522 570 рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года выдача кредитных карт в России заметно сократилась. В количественном выражении показатель снизился на 43%, в денежном — на 41%. Объем лимитов по кредитным картам, одобренных в 2025 году, снизился до показателей 2021 года и составил 1,69 трлн руб. Участники рынка объясняют спад высокой ключевой ставкой, ужесточением регулирования и ростом популярности рассрочки и дебетовых карт с подключенным овердрафтом. По их прогнозам, в нынешнем году ситуация не изменится.