Россиянам стали реже выдавать кредитные карты Выдача кредитных карт в России за прошедший год упала на 43%

По итогам 2025 года выдача кредитных карт в России заметно сократилась, сообщает «Коммерсант». В количественном выражении показатель снизился на 43%, в денежном — на 41%. При этом общий объем лимитов по кредитным картам, одобренных в 2025 году, снизился до показателей 2021 года и составил 1,69 трлн руб.

Опрошенные изданием участники рынка объясняют спад высокой ключевой ставкой, ужесточением регулирования и ростом популярности рассрочки и дебетовых карт с подключенным овердрафтом. По их прогнозам, в нынешнем году ситуация не изменится.

Банки корректировали риск-политики, снижая динамику выдач в высокорисковом сегменте, — рассказал руководитель департамента развития трансакционных продуктов Альфа-Банка Игорь Ковалев.

Ранее появилась информация, что за первые пять месяцев второго полугодия долги российских нефинансовых компаний выросли более чем на 8% и достигли 82,1 трлн рублей. Основной прирост пришелся на рублевые кредиты — свыше 6 трлн рублей, тогда как валютные займы увеличились незначительно. Эксперты связывают рост с потребностью компаний в финансировании текущих расходов.