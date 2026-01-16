Российские компании сделали кредитный рывок на 6 трлн рублей

За первые пять месяцев второго полугодия долги российских нефинансовых компаний выросли более чем на 8% и достигли 82,1 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. Если в первом полугодии бизнес привлек кредитов и займов на 600 млрд рублей, то во втором процесс ускорился в 10 раз.

Основной прирост пришелся на рублевые кредиты — свыше 6 трлн рублей, тогда как валютные займы увеличились незначительно. Эксперты связывают этот рост с потребностью компаний в финансировании текущих расходов.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы планируют в 2026 году принять новый закон, который обяжет банки автоматически снижать ставки по выданным кредитам вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Инициатива направлена на поддержку заемщиков в условиях роста долговой нагрузки и потребительской осторожности.

До этого появилась информация, что Совкомбанк обсудит на февральском собрании акционеров присоединение Витабанка. Прием бюллетеней для голосования завершится 13 февраля. Витабанк занимает 185-е место по размеру активов среди российских банков.