12 января 2026 в 00:39

Банки могут принудить автоматически снижать ставки по кредитам

Слуцкий: новый закон принудит банки снижать ставки по кредитам вместе с ключевой

Центральный банк России
Депутаты Государственной думы планируют в 2026 году принять новый закон, который обяжет банки автоматически снижать ставки по выданным кредитам вслед за снижением ключевой ставки Банка России, сообщил «Известиям» лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Инициатива направлена на поддержку заемщиков в условиях роста долговой нагрузки и потребительской осторожности.

Как отметил парламентарий, из-за накопительного эффекта увеличиваются долги населения, растут тарифы ЖКХ и другие обязательные платежи. Законопроект призван обеспечить более справедливое и оперативное изменение условий кредитования в пользу заемщиков при улучшении макроэкономической ситуации.

И Банк России, и Росстат фиксируют падение потребительской уверенности, переход к большей осмотрительности граждан в вопросах финансов: проще говоря, люди затягивают пояса потуже и отказывают себе не только в желанных покупках, но и в базовых потребностях, — уточнил Слуцкий.

Обсуждения этого вопроса могут начаться на весенней сессии Госдумы. Заседание запланировано на 12 января.

Ранее сообщалось, что в 2026 году часть россиян, скорее всего, сохранит привычку держать сбережения в наличных деньгах, однако темпы роста таких накоплений могут замедлиться по сравнению с 2025 годом. Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский назвал причины такого явления, ими стали опасения из-за технических сбоев в работе финансовых учреждений и снижение доверия к цифровым финансовым инструментам.

