10 января 2026 в 10:26

Эксперт рассказал, какую финансовую привычку сохранят россияне

Финансист Трепольский: в 2026 году россияне продолжат хранить деньги в наличке

В 2026 году часть россиян, скорее всего, сохранит привычку держать сбережения в наличных деньгах, однако темпы роста таких накоплений могут замедлиться по сравнению с 2025 годом, считает эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. В беседе с изданием «Газета.ru» он назвал причины такого явления, ими стали опасения из-за технических сбоев в работе финансовых учреждений и снижение доверия к цифровым финансовым инструментам.

Наличные в такой логике воспринимаются как личный резерв, доступ к которому нельзя ограничить административным решением, поэтому главный плюс — финансовая автономность, — сказано в сообщении.

Наличные средства позволяют платить, даже если нет связи, интернета или возникли проблемы с банковскими сервисами. Также это дает ощущение контроля над расходами. Однако у такого подхода есть и минусы: инфляция, криминальные риски и давление на экономику, заключил он.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что снятие суммы от 100 тыс. рублей в банкоматах регионов России может привести к блокировке, а для крупных городов эта сумма может составлять от 200 тыс. рублей. По его словам, банки оценивают такие операции как мошеннические, потому что обычные граждане чаще всего заказывают деньги в кассе.

