Один из старейших банков России может прекратить существование Совкомбанк рассмотрит присоединение Витабанка в феврале

Совкомбанк обсудит на февральском собрании акционеров присоединение Витабанка, пишет ТАСС. Заседание пройдет без очного участия. Прием бюллетеней для голосования завершится 13 февраля.

Реорганизовать публичное акционерное общество Совкомбанк в форме присоединения к нему акционерного общества Витабанк, — говорится в документах.

Витабанк занимает 185-е место по размеру активов среди российских банков. Он работает с частными и корпоративными клиентами и предоставляет брокерские и депозитарные услуги. Организация зарегистрирована 1 августа 1990 года.

