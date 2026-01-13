Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:56

Один из старейших банков России может прекратить существование

Совкомбанк рассмотрит присоединение Витабанка в феврале

Фото: Пресс-служба ПАО Совкомбанк
Читайте нас в Дзен

Совкомбанк обсудит на февральском собрании акционеров присоединение Витабанка, пишет ТАСС. Заседание пройдет без очного участия. Прием бюллетеней для голосования завершится 13 февраля.

Реорганизовать публичное акционерное общество Совкомбанк в форме присоединения к нему акционерного общества Витабанк, — говорится в документах.

Витабанк занимает 185-е место по размеру активов среди российских банков. Он работает с частными и корпоративными клиентами и предоставляет брокерские и депозитарные услуги. Организация зарегистрирована 1 августа 1990 года.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что парламентарии планируют в 2026 году принять новый закон, который обяжет банки автоматически снижать ставки по выданным кредитам вслед за снижением ключевой ставки Банка России. По его словам, инициатива направлена на поддержку заемщиков в условиях роста долговой нагрузки и потребительской осторожности.

До этого сообщалось, что российские банки на фоне увеличения числа мошеннических действий начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется перевести большую сумму денег. Сначала операция временно блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник финансово-кредитной организации.

Совкомбанк
банки
Россия
финансы
акционеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.