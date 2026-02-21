В Совфеде озвучили риски при покупке жилья в рассрочку Сенатор Высокинский: покупка жилья в рассрочку может грозить выселением

Покупка квартир в рассрочку становится все более популярной на фоне недоступной ипотеки, однако такая схема таит в себе серьезные опасности для покупателей, предупредил замглавы комитета Совфеда по федеративному устройству Александр Высокинский в беседе с информационной службой «Вести». Он назвал рассрочку вынужденной мерой как для застройщиков, так и для граждан.

В тот момент, когда у нас ипотека стала менее доступной, строители, чтобы увеличить объемы продаж, пошли на такой ход, как продавать квартиры в рассрочку. Фактически человек покупает и платит потом, — заметил сенатор.

В отличие от ипотеки, где отношения регулируются банком, в случае рассрочки покупатель фактически превращается в арендатора с риском быть выселенным при первой же просрочке. Схема несет риски для обеих сторон.

По словам Высокинского, такая форма продаж может затянуться на годы, а застройщики окажутся в ловушке, не имея возможности выселить должника из единственного жилья. Сенатор выразил надежду, что после снижения ключевой ставки ЦБ ипотека вновь станет доступной и рынок вернется к цивилизованным формам кредитования, уйдя от рискованных схем.

Ранее финансовый эксперт Кирилл Селезнев обратил внимание, что российская молодежь боится брать ипотеку, так как это влияет на уровень жизни. Он считает, что это абсолютно новый этап жизни, когда нужно выбрать постоянное место и жесткую привязку к работе.