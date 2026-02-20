Финансист объяснил, почему молодежь боится ипотеки

Российская молодежь боится брать ипотеку, так как это влияет на уровень жизни, считает финансовый эксперт Кирилл Селезнев. В разговоре с «Газетой.Ru» он обратил внимание, что это абсолютно новый этап жизни, когда нужно выбрать постоянное место и жесткую привязку к работе.

Это совершенно новый этап в жизни: выбор постоянного места, жесткая привязка к работе, причем в конкретной локации, отказ от путешествий, серьезное падение уровня жизни и свободы. Второй важный фактор подобного отношения к ипотеке — это недоступность жилищных кредитов для большинства людей, а тем более молодых людей, — пояснил эксперт.

Селезнев уточнил, что до 28 лет человек вряд ли имеет накопленные активы, а также недвижимость или машину, которые можно было бы продать для первого взноса. Финансист подчеркнул, что без этого взноса вход в ипотеку закрыт.

Вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина ранее рассказала, что дифференциация семейной ипотеки в России может снизить спрос со стороны семей с одним ребенком. По ее словам, представители данной группы могут не пройти по показателю долговой нагрузки.