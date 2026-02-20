Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 11:28

Финансист объяснил, почему молодежь боится ипотеки

Финансист Селезнев: молодежь боится снижения уровня жизни из-за ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская молодежь боится брать ипотеку, так как это влияет на уровень жизни, считает финансовый эксперт Кирилл Селезнев. В разговоре с «Газетой.Ru» он обратил внимание, что это абсолютно новый этап жизни, когда нужно выбрать постоянное место и жесткую привязку к работе.

Это совершенно новый этап в жизни: выбор постоянного места, жесткая привязка к работе, причем в конкретной локации, отказ от путешествий, серьезное падение уровня жизни и свободы. Второй важный фактор подобного отношения к ипотеке — это недоступность жилищных кредитов для большинства людей, а тем более молодых людей, — пояснил эксперт.

Селезнев уточнил, что до 28 лет человек вряд ли имеет накопленные активы, а также недвижимость или машину, которые можно было бы продать для первого взноса. Финансист подчеркнул, что без этого взноса вход в ипотеку закрыт.

Вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина ранее рассказала, что дифференциация семейной ипотеки в России может снизить спрос со стороны семей с одним ребенком. По ее словам, представители данной группы могут не пройти по показателю долговой нагрузки.

ипотеки
Россия
недвижимость
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель
Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ
Раскрыто, как Польша может запустить «эффект домино» напряженности в ЕС
Солист группы Shortparis скончался после тренировки по боксу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.