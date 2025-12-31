В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием 10-летнего ребенка Женщина погибла, а 10-летний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Ижевске

В Ижевске на набережной имени Белобородова в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Sollers погибла 43-летняя женщина, сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии. По информации источника, также пострадали двое взрослых и 10-летний ребенок.

В Ижевске на ул. Набережная Белобородова столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Соллерс». 3 человека, из них 1 ребенок, пострадали, 43-летняя женщина погибла. Все они находились в автомобиле «Лада», — сказано в сообщении.

Ранее два человека погибли и двое получили травмы в ДТП в Рязанской области, сообщила региональная прокуратура. Смертельное столкновение случилось на трассе Р-22 «Каспий» днем 31 декабря.

До этого на трассе в Астраханской области погибли два мальчика, еще пять человек пострадали. По предварительным данным, два автомобиля столкнулись в Харабалинском районе.

Кроме того, в УМВД России по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке произошло крупное ДТП, в котором участвовало 13 автомобилей. Никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал неисправный автомобиль Honda Stream, которым управляла 46-летняя женщина.