Глава ДНР подтвердил улучшение позиций на одном из направлений

Вооруженные силы России улучшили позиции на Краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, успехов удалось добиться после освобождения Ямполя и Северска.
Для нас важным является и Краснолиманское направление. После освобождения Ямполя и позднее Северска также ситуация меняется, улучшаются наши позиции, — пояснил глава региона.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что освобождение населенного пункта Дибровы в ДНР дает российским войскам возможность усилить контроль над Красным Лиманом. Он также добавил, что армия России сможет усилить охват города с южной стороны.
До этого сообщалось, что ВСУ предприняли попытку диверсии, две группы намеревались пробраться в Красноармейск и Родинское. Целью диверсантов была попытка вывесить украинские флаги на зданиях для создания фейков о переходе контроля над этими территориями к армии противника. Российские подразделения в ходе боевых действий уничтожили обе разведывательно-диверсионные группы.