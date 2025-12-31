Глава ДНР подтвердил улучшение позиций на одном из направлений Пушилин подтвердил улучшение позиций армии РФ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России улучшили позиции на Краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, успехов удалось добиться после освобождения Ямполя и Северска.

Для нас важным является и Краснолиманское направление. После освобождения Ямполя и позднее Северска также ситуация меняется, улучшаются наши позиции, — пояснил глава региона.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что освобождение населенного пункта Дибровы в ДНР дает российским войскам возможность усилить контроль над Красным Лиманом. Он также добавил, что армия России сможет усилить охват города с южной стороны.

До этого сообщалось, что ВСУ предприняли попытку диверсии, две группы намеревались пробраться в Красноармейск и Родинское. Целью диверсантов была попытка вывесить украинские флаги на зданиях для создания фейков о переходе контроля над этими территориями к армии противника. Российские подразделения в ходе боевых действий уничтожили обе разведывательно-диверсионные группы.