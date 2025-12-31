Новый год — 2026
Глава ДНР подтвердил улучшение позиций на одном из направлений

Пушилин подтвердил улучшение позиций армии РФ на Краснолиманском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Вооруженные силы России улучшили позиции на Краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, успехов удалось добиться после освобождения Ямполя и Северска.

Для нас важным является и Краснолиманское направление. После освобождения Ямполя и позднее Северска также ситуация меняется, улучшаются наши позиции, — пояснил глава региона.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что освобождение населенного пункта Дибровы в ДНР дает российским войскам возможность усилить контроль над Красным Лиманом. Он также добавил, что армия России сможет усилить охват города с южной стороны.

До этого сообщалось, что ВСУ предприняли попытку диверсии, две группы намеревались пробраться в Красноармейск и Родинское. Целью диверсантов была попытка вывесить украинские флаги на зданиях для создания фейков о переходе контроля над этими территориями к армии противника. Российские подразделения в ходе боевых действий уничтожили обе разведывательно-диверсионные группы.

Денис Пушилин
ДНР
Красный Лиман
Северск
