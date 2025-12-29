Новый год — 2026
Кимаковский раскрыл главный плюс от освобождения Диброва

Кимаковский: освобождение Диброва усилит контроль над Красным Лиманом

Игорь Кимаковский Игорь Кимаковский Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Освобождение населенного пункта Диброва в ДНР дает российским войскам возможность усилить контроль над Красным Лиманом, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российская группировка усилит позиции юга.

[Освобождение населенного пункта] Диброва позволяет нашим силам продвинуться вдоль Красного Лимана и усилить его охват с южной стороны, — сказал Кимаковский.

Немногим ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили населенный пункт Диброва. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад».

До этого в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Отмечается, что это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировки «Центр». При этом в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое в ДНР, а также Новопавловки в Днепропетровской области нанесены потери живой силе и технике ВСУ.

Тем временем появилась информация, что за год российские военные освободили 334 населенных пункта в зоне СВО, то есть свыше 6 тыс. квадратных километров территории. ВС РФ ведут наступление почти по всей линии соприкосновения.

Минобороны РФ
ВС РФ
ДНР
происшествия
