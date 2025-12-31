Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР Минобороны РФ: в двух городах ДНР были пресечены попытки диверсий ВСУ

ВСУ предприняли попытку диверсии, две группы намеревались пробраться в Красноармейск и Родинское, сообщили в Минобороны РФ. Российские подразделения в ходе боевых действий уничтожили обе разведывательно-диверсионные группы.

По данным ведомства, целью диверсантов была попытка вывесить украинские флаги на зданиях для создания фейков о переходе контроля над этими территориями к ВСУ.

В качестве «доказательства» украинское командование с помощью БПЛА типа «Баба-Яга» пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий, — рассказали в министерстве.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что у ВСУ нет возможности для контратаки под Красноармейском. Таким образом он прокомментировал сообщения о стягивании резервов противника к этому населенному пункту. Он отметил, что в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом действующий украинский президент Владимир Зеленский хочет продемонстрировать активность ВСУ на фронте.

До этого сообщалось, что бойцы украинского батальона «Шквал», сформированного из бывших заключенных, саботируют приказы командования и отказались идти на штурм Купянска. Мораль в отрядах упала после понесенных потерь в предыдущем столкновении с российскими военными.