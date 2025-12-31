Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 14:20

Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: в двух городах ДНР были пресечены попытки диверсий ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

ВСУ предприняли попытку диверсии, две группы намеревались пробраться в Красноармейск и Родинское, сообщили в Минобороны РФ. Российские подразделения в ходе боевых действий уничтожили обе разведывательно-диверсионные группы.

По данным ведомства, целью диверсантов была попытка вывесить украинские флаги на зданиях для создания фейков о переходе контроля над этими территориями к ВСУ.

В качестве «доказательства» украинское командование с помощью БПЛА типа «Баба-Яга» пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий, — рассказали в министерстве.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что у ВСУ нет возможности для контратаки под Красноармейском. Таким образом он прокомментировал сообщения о стягивании резервов противника к этому населенному пункту. Он отметил, что в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом действующий украинский президент Владимир Зеленский хочет продемонстрировать активность ВСУ на фронте.

До этого сообщалось, что бойцы украинского батальона «Шквал», сформированного из бывших заключенных, саботируют приказы командования и отказались идти на штурм Купянска. Мораль в отрядах упала после понесенных потерь в предыдущем столкновении с российскими военными.

ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
ДНР
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.