«ЕС поддерживает терроризм»: в Финляндии осудили Каллас из-за России

Мема осудил Каллас за игнорирование атаки Киева на резиденцию Путина

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава европейской дипломатии Кая Каллас не должна была игнорировать факт атаки ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, игнорирование этого факта создает опасное впечатление, что Евросоюз поддерживает терроризм.

Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту РФ, в которой осудила бы атаку. Кажется, что сейчас ЕС поддерживает терроризм. Это очень опасно, — подчеркнул Мема.

Ранее Каллас отказалась верить в причастность Вооруженных сил Украины к попытке атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По мнению главы евродипломатии, это «намеренное отвлечение внимания с целью сорвать мирный процесс».

До этого евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что после атаки Украины возникает вопрос о возможном участии западных стран в этой операции. По его словам, данный шаг был недостаточно продуманным, так как мог иметь негативные последствия для Киева как в контексте достижения российских военных целей, так и с точки зрения его международного имиджа.

