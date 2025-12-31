В Европе заподозрили еще одно «звено» в участии в атаке резиденции Путина

В Европе заподозрили еще одно «звено» в участии в атаке резиденции Путина Евродепутат Картайзер заявил, что Запад участвовал в атаке на резиденцию Путина

После атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, возникает вопрос о возможном участии западных стран в этой операции, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер. В беседе с агентством он заявил, что данный шаг был недостаточно продуманным, так как мог иметь негативные последствия для Киева как в контексте достижения российских военных целей, так и с точки зрения ее международного имиджа.

Во-вторых, возникает вопрос, помогало ли Украине какое-либо западное государство или западные структуры в осуществлении подобной операции, например предоставив координаты полета. Ответ на этот вопрос мог бы посеять раздор в лагере союзников Украины, — прокомментировал Картайзер.

В ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию российского лидера с помощью 91 беспилотного летательного аппарата. Все дроны были оперативно перехвачены системами противовоздушной обороны. В связи с этим инцидентом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы пересмотреть свою позицию относительно переговоров с украинской стороной.

Ранее глава МИД ЕС Кая Каллас усомнилась в причастности ВСУ к попытке нападения на резиденцию Путина, считая, что Россия пытается сорвать переговоры по Украине. Также она заявила, что российские обвинения в ударах по правительственным объектам РФ — попытка отвлечь внимание.