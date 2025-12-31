Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 18:11

В Европе высказались о причастности Украины к атаке на резиденцию Путина

Каллас отказалась верить в причастность Киева к атаке на резиденцию Путина

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас выразила недоверие к утверждениям о причастности Вооруженных сил Украины к предполагаемой попытке нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, о чем написала в соцсети X. Она считает, что Россия предпринимает попытки препятствовать прогрессу в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Российские заявления о недавних ударах Украины по ключевым правительственным объектам на территории России являются преднамеренным отвлечением внимания, — говорится в сообщении.

В ночь на 29 декабря Украина осуществила атаку с использованием беспилотников на резиденцию российского лидера. Для нее было задействовано 91 дрон, все из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны. В связи с этим инцидентом министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил о готовности Москвы пересмотреть свою позицию по переговорам с украинской стороной.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что США могут сократить обмен разведданными с Украиной после инцидента с резиденцией Путина. По его словам, это усилит антикоррупционные расследования на Украине.

