Сийярто указал Европе на единственный выход из нефтяного тупика Сийярто: Евросоюз мог вернуть российскую нефть, но идет в обратном направлении

Евросоюз мог бы пересмотреть санкционную политику и разрешить возврат российской нефти на европейский рынок, но вместо этого движется в обратном направлении, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, Европа оказалась отрезана сразу от двух ключевых евразийских источников: российского — по политическим причинам, и ближневосточного — из-за войны в Иране.

Из-за политических решений, принятых ранее в Европе, мы сейчас оказались в ситуации, когда Европа отрезана от двух важнейших евразийских источников нефти. Европа отгородилась от российской нефти политическим решением, а от арабской нефти — из-за нынешней ситуации с безопасностью, из-за войны там, — отметил Сийярто.

Министр обратил внимание, что перед Европой стоит выбор — либо продолжать руководствоваться идеологией, либо начать исходить из экономической целесообразности. Он подчеркнул, что Брюссель не в силах повлиять на конфликт в Персидском заливе, но может принять решение о допуске российской нефти. Однако вместо этого готовится законопроект о полном запрете, вступление которого в силу намечено на 15 апреля, — сразу после парламентских выборов в Венгрии.

Сийярто добавил, что в случае победы на выборах 12 апреля венгерское правительство намерено жестко отстаивать свои интересы. Он напомнил, что у страны нет более дешевых альтернатив ни по газу, ни по нефти, чем российские поставки.

Ранее Сийярто уже отмечал, что ЕС должен вслед за США смягчить санкции на российские энергоресурсы. По его словам, таким образом европейская сторона предотвратит кризисную ситуацию с поставками.