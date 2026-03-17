17 марта 2026 в 15:30

Сийярто указал Европе на единственный выход из нефтяного тупика

Сийярто: Евросоюз мог вернуть российскую нефть, но идет в обратном направлении

Петер Сийярто Фото: kremlin.ru
Евросоюз мог бы пересмотреть санкционную политику и разрешить возврат российской нефти на европейский рынок, но вместо этого движется в обратном направлении, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, Европа оказалась отрезана сразу от двух ключевых евразийских источников: российского — по политическим причинам, и ближневосточного — из-за войны в Иране.

Из-за политических решений, принятых ранее в Европе, мы сейчас оказались в ситуации, когда Европа отрезана от двух важнейших евразийских источников нефти. Европа отгородилась от российской нефти политическим решением, а от арабской нефти — из-за нынешней ситуации с безопасностью, из-за войны там, — отметил Сийярто.

Министр обратил внимание, что перед Европой стоит выбор — либо продолжать руководствоваться идеологией, либо начать исходить из экономической целесообразности. Он подчеркнул, что Брюссель не в силах повлиять на конфликт в Персидском заливе, но может принять решение о допуске российской нефти. Однако вместо этого готовится законопроект о полном запрете, вступление которого в силу намечено на 15 апреля, — сразу после парламентских выборов в Венгрии.

Сийярто добавил, что в случае победы на выборах 12 апреля венгерское правительство намерено жестко отстаивать свои интересы. Он напомнил, что у страны нет более дешевых альтернатив ни по газу, ни по нефти, чем российские поставки.

Ранее Сийярто уже отмечал, что ЕС должен вслед за США смягчить санкции на российские энергоресурсы. По его словам, таким образом европейская сторона предотвратит кризисную ситуацию с поставками.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»
Нетаньяху жив или нет? Удары Ирана, шесть пальцев, последние новости
Представитель Лерчек раскрыл детали судебного заседания
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

