15 апреля 2026 в 14:08

Мадьяр получил от президента Венгрии поручение создать новое правительство

Петер Мадьяр
Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр рассказал, что президент Тамаш Шуйок поручил ему сформировать новое правительство. По его словам, которые передает РИА Новости, вручение мандата произойдет на первом заседании парламента.

Президент республики сообщил мне, что, как лидера партии, получившей наибольшее количество голосов, на первом созыве парламента меня объявят премьер-министром и мне будет предоставлен мандат на формирование правительства, — сказал Мадьяр.

Ранее политик рассказал, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. Он выразил надежду, что Украина возобновит его работу, как и обещала, в конце апреля.

До этого сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом. Еще одним источником напряженности между Украиной и Венгрией может стать стремление преемника Орбана продолжать импорт российских энергоносителей.

Европа
Венгрия
Петер Мадьяр
выборы в парламент
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Жена израильского дипломата разнесла две машины в центре Петербурга
Эксперт по ЖКХ ответил, чем для Пугачевой обернется неоплата коммуналки
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

