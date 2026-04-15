Мадьяр получил от президента Венгрии поручение создать новое правительство

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр рассказал, что президент Тамаш Шуйок поручил ему сформировать новое правительство. По его словам, которые передает РИА Новости, вручение мандата произойдет на первом заседании парламента.

Президент республики сообщил мне, что, как лидера партии, получившей наибольшее количество голосов, на первом созыве парламента меня объявят премьер-министром и мне будет предоставлен мандат на формирование правительства, — сказал Мадьяр.

Ранее политик рассказал, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. Он выразил надежду, что Украина возобновит его работу, как и обещала, в конце апреля.

До этого сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом. Еще одним источником напряженности между Украиной и Венгрией может стать стремление преемника Орбана продолжать импорт российских энергоносителей.